Polícia prende três assassinos foragidos de Minas em operação na Bahia
Taktá|Do R7
20/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h58 )

Foto: Divulgação/ Ascom SSPPolícia prende três assassinos foragidos de Minas em operação na BahiaTrês homens acusados de homicídio foram presos pela polícia em uma operação integrada entre as forças de segurança da Bahia e de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (20). O grupo, que estava foragido da Justiça mineira, foi localizado em um esconderijo na área rural de Jacobina, no interior baiano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

