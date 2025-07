Polícia recupera carro roubado na Pituba; suspeitos fugiram Foto: BPFRV (Batalhão Apolo)Policiais militares do Batalhão Apolo recuperaram, na noite de quarta-feira (2), um... Taktá|Do R7 03/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h37 ) twitter

Foto: BPFRV (Batalhão Apolo) Policiais militares do Batalhão Apolo recuperaram, na noite de quarta-feira (2), um carro com restrição de furto e roubo no bairro da Pituba, em Salvador. A equipe realizava patrulhamento quando recebeu a informação de que o veículo roubado estaria circulando pela região. Durante as buscas, o automóvel foi localizado na Alameda Carrara. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes abandonaram o carro e fugiram do local. Ninguém foi preso. O veículo foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

