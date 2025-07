Polícia recupera moto roubada durante operação na Vila Laura Foto: Divulgação / BPEO Policiais militares do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO)... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h57 ) twitter

Foto: Divulgação / BPEO Policiais militares do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo no bairro da Vila Laura, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (4). A ação ocorreu durante o cumprimento da Operação Sentinela. Após o recebimento de informações, os militares realizaram diligências na região e localizaram uma Honda XRE 300, de cor vermelha, abandonada na via pública.

