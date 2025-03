Polícia troca tiros com suspeitos e apreende submetralhadora no Subúrbio de Salvador Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBAUma operação da Rondas Especiais (Rondesp) da Polícia Militar resultou na apreensão de... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h26 ) twitter

PMBA

Foto: Divulgação/Ascom PMBAPMBAUma operação da Rondas Especiais (Rondesp) da Polícia Militar resultou na apreensão de uma submetralhadora, drogas e munições no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite de domingo (30). Durante a ação, houve confronto com suspeitos armados, e um homem foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

