Polícia troca tiros em Campinas de Pirajá e impede fuga de chefe do tráfico em Salvador

Foto: Divulgação/ Ascom PCBAPCBA DeicUm homem investigado por comandar o tráfico de drogas e liderar ataques a instituições financeiras foi localizado pela Polícia Civil da Bahia na tarde de sexta-feira (25), durante uma nova fase da Operação Last Mile. Conhecido como “Lacoste”, Victor Gabriel era apontado como chefe do tráfico na região do Inferninho, em Marechal Rondon, e suspeito de envolvimento na explosão de caixas eletrônicos e no arrombamento de cofres em diferentes cidades do estado.

