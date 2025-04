Policiais militares são presos na Bahia por obstrução de investigação e ligação com milícia Foto: DivulgaçãoDois policiais militares foram presos na manhã desta terça-feira (15) durante a Operação Salvaguarda,... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: DivulgaçãoDois policiais militares foram presos na manhã desta terça-feira (15) durante a Operação Salvaguarda, deflagrada para apurar ações de obstrução de investigações criminais. Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), os agentes são suspeitos de agredir e ameaçar uma testemunha com o objetivo de impedir seu depoimento em inquéritos relacionados a homicídios cometidos no município de Santaluz, na região nordeste do estado.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa operação e suas implicações.

Leia Mais em Taktá:

Vacina contra Chikungunya pode ser incorporada ao SUS

Projeto propõe transformar antigo Sebo Brandão em biblioteca pública municipal de Salvador

Transalvador reforça operação de trânsito na região do Mercado do Peixe e Feira de São Joaquim durante a Semana Santa