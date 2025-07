Policial civil é baleado em tentativa de assalto em Salvador ReproduçãoUm policial civil foi baleado na noite deste domingo (13), durante uma tentativa de assalto... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 07h57 ) twitter

ReproduçãoUm policial civil foi baleado na noite deste domingo (13), durante uma tentativa de assalto na avenida 29 de Março, nas imediações do bairro de Cajazeiras 8, em Salvador. A vítima foi identificada como o investigador Marcos Antônio Paiva Martins. Segundo informações da Polícia Civil, o agente foi atingido por disparos de raspão no rosto e na cabeça. O crime ocorreu durante uma tentativa de assalto, quando houve confronto com os suspeitos, que conseguiram fugir.

