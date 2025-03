Policial penal é afastado por cobrar taxas para liberar detentos em Salvador Foto: Hildazio Santana/Nucom-Seap O policial penal Francisco Carlos da Cunha foi afastado do cargo após... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O policial penal Francisco Carlos da Cunha foi afastado do cargo após ser acusado de cobrar taxas a detentos da Casa do Albergado e Egresso (CAE), em Salvador, para permitir que passassem a noite fora da unidade. A medida foi determinada pela 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, após denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Empresário suspeito de vender maconha líquida para ‘vape’ deixa a prisão em Salvador

Dez foragidos da polícia foram localizados e presos através do uso do reconhecimento facial

Bahia aumenta ICMS sobre compras em sites estrangeiros para 20% a partir de abril