Politécnica da Ufba instala bebedouros emergenciais após contaminação da água

ReproduçãoA Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA) adotou medidas emergenciais após a identificação de contaminação por Coliformes totais e Escherichia coli na água de seus bebedouros. A presença dessas bactérias, geralmente associadas a fezes humanas ou animais, foi confirmada em amostras coletadas nos 4º e 7º andares do prédio. Diante do risco à saúde, os bebedouros foram interditados no último dia 8 de abril.

Saiba mais sobre as medidas adotadas e a situação atual consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

