“Política só depois do Carnaval”, diz Bruno Reis afastando debate eleitoral

Foto: Gabriela Encinas / TakTáprefeito Bruno Reis (União Brasil)Durante cerimônia realizada na manhã desta terça-feira... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h57 )

prefeito Bruno Reis (União Brasil) Taktá

Foto: Gabriela Encinas / TakTáprefeito Bruno Reis (União Brasil)Durante cerimônia realizada na manhã desta terça-feira (3), no Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), no bairro do Stiep, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), voltou a destacar que o momento não de articulações políticas. Em meio a rumores sobre movimentações partidárias e possíveis definições de chapa para 2026, o prefeito decidiu não comentar sobre o assunto.

