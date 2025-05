Ponte Dom Pedro II: reunião emergencial com autoridades preza pela restauração do símbolo histórico do Recôncavo Uma reunião emergencial com a participação da Defesa Civil de Cachoeira, IPHAN, Ministério Público Federal... Taktá|Do R7 20/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h36 ) twitter

Uma reunião emergencial com a participação da Defesa Civil de Cachoeira, IPHAN, Ministério Público Federal e as prefeituras de Cachoeira e São Félix está marcada para esta segunda-feira (20), às 9h, com o objetivo de discutir medidas urgentes para a preservação da Ponte Dom Pedro II. A estrutura, que conecta os dois municípios sobre o rio Paraguaçu, é considerada um marco da engenharia brasileira e carrega grande valor histórico, cultural e logístico para a Bahia.

