Ponte São João passa por restauração para receber futuro VLT do Subúrbio

Taktá|Do R7 13/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 22h38 )

Amanda Ercília/GOVBAA Ponte São João, que liga os bairros do Lobato e Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passa por um processo de elevação e revitalização para viabilizar a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A intervenção, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e executada pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB), inclui a correção de desgastes e o reforço da fundação, comprometida pela oxidação causada pela proximidade do mar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a restauração da Ponte São João!

