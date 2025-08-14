Ponte São João passa por restauração para receber futuro VLT do Subúrbio
Amanda Ercília/GOVBAA Ponte São João, que liga os bairros do Lobato e Plataforma, no Subúrbio...
Amanda Ercília/GOVBAA Ponte São João, que liga os bairros do Lobato e Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passa por um processo de elevação e revitalização para viabilizar a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A intervenção, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e executada pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB), inclui a correção de desgastes e o reforço da fundação, comprometida pela oxidação causada pela proximidade do mar.
Amanda Ercília/GOVBAA Ponte São João, que liga os bairros do Lobato e Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passa por um processo de elevação e revitalização para viabilizar a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A intervenção, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e executada pela Companhia de Transportes da Bahia (CTB), inclui a correção de desgastes e o reforço da fundação, comprometida pela oxidação causada pela proximidade do mar.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a restauração da Ponte São João!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a restauração da Ponte São João!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: