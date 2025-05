Ponte sobre o Rio Jequitinhonha segue interditada e PRF orienta desvio para veículos pesados SPRF/BAA Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou nesta terça-feira (6) a situação do tráfego na BR-101,... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 16h48 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h48 ) twitter

SPRF/BAA Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou nesta terça-feira (6) a situação do tráfego na BR-101, em razão da interdição total da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661 da rodovia, no município de Itapebi, sul da Bahia. A interdição teve início na madrugada de segunda-feira (5) e foi necessária para a realização de inspeções e ensaios técnicos coordenados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as rotas alternativas e as orientações da PRF.

