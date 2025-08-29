Poste é retirado da Estrada do Coco após acidente
Foto: Reprodução/ Taktá O poste derrubado por um carro na manhã desta sexta-feira (29), na...
Foto: Reprodução/ Taktá O poste derrubado por um carro na manhã desta sexta-feira (29), na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, foi substituído pela Neoenergia Coelba. A concessionária informou por volta das 16h que a ocorrência não comprometeu o fornecimento de energia na região. Segundo testemunhas, um veículo bateu na estrutura por volta das 7h30. Não há informações sobre as causas do acidente. O portal Taktá tentou contato com a prefeitura de Lauro de Freitas para apurar informações sobre a ocorrência, mas não obteve retorno.
Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
