Poze é solto e recepcionado por uma multidão de fãs Foto: Reprodução/Redes SociaisO MC Poze, que estava preso desde quinta-feira (29), foi libertado pela justiça... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisO MC Poze, que estava preso desde quinta-feira (29), foi libertado pela justiça na tarde desta terça-feira (3). O funkeiro foi recepcionado por uma multidão de fãs em frente ao presídio Bangu 3, onde estava preso no Rio de Janeiro. Poze disparou: “eu não sou bandido não, eu sou artista!”. Mais cedo, o funkeiro Oruam protagonizou uma confusão com a polícia durante a reunião dos apoiadores de Poze, após o MC subir no teto de um ônibus e gerar um tumulto e confusão que precisou ser contida pelos policiais.

