Praia ou chuva? Veja praias próprias e impróprias para banho em Salvador

Foto: Gabriela Encinas / Tak Tápraia farol da barra mar banhistasSegundo a previsão do tempo para este fim de semana, na Bahia haverá sol com possibilidade de pancadas rápidas de chuva, especialmente nas áreas do litoral leste, incluindo Salvador e região metropolitana. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a instabilidade é provocada pela atuação de um cavado nos níveis baixos da atmosfera.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro das condições das praias em Salvador!

