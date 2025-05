Prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 termina com milhares ainda em dívida com o Leão Foto: Reprodução/Adobe StockO prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2025 terminou... Taktá|Do R7 31/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 31/05/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Reprodução/Adobe StockO prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2025 terminou às 23h59 desta sexta-feira (30), mas muitos contribuintes não conseguiram enviar o documento a tempo. A dúvida agora é: o que acontece com quem perdeu o prazo?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as implicações e orientações sobre a declaração do Imposto de Renda!

