Prazo para garantir chance no 1º lote da restituição do IR termina nesta sexta (9) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 07h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 07h07 ) twitter

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda têm até esta sexta-feira, 9 de maio, para entregar o documento à Receita Federal com chance de serem incluídos no primeiro lote de restituição, previsto para o dia 30. A data também marca o fim do prazo para a entrega das declarações neste ano. Quem perder a data está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

