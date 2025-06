Prazo para pagamento da inscrição do Enem 2025 termina nesta sexta-feira (27) Foto: Divulgação/InepOs candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até esta... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 27/06/2025 - 07h55 ) twitter

Foto: Divulgação/InepOs candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até esta sexta-feira, 27 de junho, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 85. O boleto está disponível na Página do Participante e pode ser pago com dinheiro, cartão de crédito, débito ou Pix, por meio do QR Code gerado no documento.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os prazos e detalhes do Enem 2025!

