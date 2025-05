Prazo para regularização do título de eleitor termina na segunda-feira (19) Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilEleitores com pendências na Justiça Eleitoral têm até a próxima segunda-feira (19)... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilEleitores com pendências na Justiça Eleitoral têm até a próxima segunda-feira (19) para regularizar a situação e evitar o cancelamento do título. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de cinco milhões de pessoas ainda não justificaram ausências em eleições anteriores ou não quitaram multas.

Não perca o prazo! Consulte no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre a regularização do seu título de eleitor.

Leia Mais em Taktá:

Operação conjunta fiscaliza estabelecimentos e combate exploração sexual infantojuvenil no oeste da Bahia

Carlo Ancelotti é anunciado como novo técnico da Seleção Brasileira

Tiroteio em supermercado causa pânico em Cajazeiras