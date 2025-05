Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta segunda-feira (20) Encerra-se nesta segunda-feira (20) o prazo para regularizar o título de eleitor e evitar o... Taktá|Do R7 18/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 18/05/2025 - 14h43 ) twitter

Encerra-se nesta segunda-feira (20) o prazo para regularizar o título de eleitor e evitar o cancelamento do documento. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 5 milhões de eleitores em todo o país estão em situação irregular por não terem votado nem justificado a ausência nas urnas em três turnos consecutivos, além de não terem quitado as multas eleitorais correspondentes.

Não perca a chance de regularizar sua situação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

