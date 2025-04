Prazo para solicitar isenção da taxa do Enem 2025 começa nesta segunda-feira (14) Começa nesta segunda-feira (14) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h26 ) twitter

Começa nesta segunda-feira (14) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os pedidos devem ser feitos até 25 de abril, por meio da Página do Participante, utilizando o login único da plataforma gov.br.

