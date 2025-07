Pré-contrato? Confira quem pode renovar com o Tricolor para mais uma temporada Foto: Letícia Martins/EC BahiaTrês jogadores do elenco principal do Bahia já podem assinar pré-contrato com... Taktá|Do R7 02/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h56 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaTrês jogadores do elenco principal do Bahia já podem assinar pré-contrato com outros clubes a partir desta segunda-feira (1º), conforme prevê a legislação esportiva. Com vínculo até dezembro, Everton Ribeiro, Santiago Arias e Danilo Fernandes têm apenas seis meses restantes de contrato com o clube.

