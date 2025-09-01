Prédio do União Brasil na Bahia é atingido por bala perdida em Salvador, diz ACM Neto Foto: Reprodução / Redes Sociais.O prédio comercial onde funciona o escritório do União Brasil na... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h58 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes Sociais.O prédio comercial onde funciona o escritório do União Brasil na Bahia, na Avenida Garibaldi, em Salvador, foi atingido por uma bala perdida na tarde de domingo (31). O disparo atravessou uma porta interna e parou no elevador social do edifício.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

