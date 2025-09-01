Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Prédio do União Brasil na Bahia é atingido por bala perdida em Salvador, diz ACM Neto

Foto: Reprodução / Redes Sociais.O prédio comercial onde funciona o escritório do União Brasil na...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução / Redes Sociais.O prédio comercial onde funciona o escritório do União Brasil na Bahia, na Avenida Garibaldi, em Salvador, foi atingido por uma bala perdida na tarde de domingo (31). O disparo atravessou uma porta interna e parou no elevador social do edifício.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.