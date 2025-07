Prefeitura de Salvador divulga resultado final de concurso com 593 vagas para a área da saúde Foto: DivulgaçãoA Prefeitura de Salvador divulgou nesta quarta-feira (9) o resultado final do concurso público... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: DivulgaçãoA Prefeitura de Salvador divulgou nesta quarta-feira (9) o resultado final do concurso público para a contratação de 593 profissionais de saúde, além da formação de cadastro de reserva. O processo seletivo é regido pelo Edital nº 01/2024, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e organização do Instituto Idecan. As oportunidades estão distribuídas entre os níveis médio (6 vagas), técnico (112) e superior (475). Entre os cargos disponíveis, estão profissionais de medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, nutrição, entre outras especialidades essenciais para fortalecer a rede municipal de saúde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Bahia lança concurso “Redação Nota 1000” para estudantes da rede estadual

Adeus, Carpini: Vitória demite Thiago Carpini após eliminação na Copa do Nordeste

Trump anuncia nova rodada de tarifas e ameaça Brics com taxa extra de 10%