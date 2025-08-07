Prefeitura de Salvador entrega escola modelo em Castelo Branco Foto: Valter Pontes/ Secom PMSBruno Reis A Prefeitura de Salvador entrega à comunidade do bairro... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno Reis Taktá

A Prefeitura de Salvador entrega à comunidade do bairro de Castelo Branco a nova Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério. A escola modelo tem capacidade para atender mais de mil alunos do Ensino Fundamental I, a unidade foi completamente reconstruída e agora oferece uma estrutura de alto padrão, com destaque para a piscina semiolímpica, climatização em todas as salas, espaços de acessibilidade e tecnologia sustentável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre essa importante entrega para a educação em Salvador!

Leia Mais em Taktá:

Estudante da EJA constrói trator com materiais reaproveitados

Bahia lança novo uniforme com inspiração no sol e na arte nordestina

Diego Rosa deixa o Bahia e é vendido para clube europeu