Prefeitura de Salvador entrega escola modelo em Castelo Branco
Foto: Valter Pontes/ Secom PMS
A Prefeitura de Salvador entrega à comunidade do bairro de Castelo Branco a nova Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério. A escola modelo tem capacidade para atender mais de mil alunos do Ensino Fundamental I, a unidade foi completamente reconstruída e agora oferece uma estrutura de alto padrão, com destaque para a piscina semiolímpica, climatização em todas as salas, espaços de acessibilidade e tecnologia sustentável.
