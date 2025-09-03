Prefeitura de Salvador faz convocação urgente a beneficiários do Bolsa Família
Foto: Bruno Concha / Secom PMSUSF LiberdadeA Prefeitura de Salvador convoca com urgente os beneficiários do programa Bolsa Família para realizar o acompanhamento de saúde obrigatório referente ao segundo semestre de 2025. Apesar da importância do procedimento, a adesão ainda é baixa em Salvador. Dados oficiais indicam que, do total de 470.338 beneficiários aptos, apenas 64.976 compareceram às unidades de saúde, o que representa 13,81% do público esperado.
