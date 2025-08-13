Prefeitura de Salvador implanta novo programa para impulsionar políticas culturais
Valter Pontes/ Secom PMSA proposta foi apresentada pelo Prefeito Bruno Reis e pela vice-prefeita, titular da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, nesta terça-feira (12), ao longo da coletiva de imprensa no Doca 1, no Comércio. No encontro, também estiveram presentes representantes de blocos afro como o Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Olodum e Muzenza. Segundo o prefeito, cada eixo desenvolvido terá uma finalidade com impactos diferentes na capital baiana. As ações de editais estruturados, já somam R$40 milhões investidos e 300 projetos contemplados. O primeiro eixo, voltado ao fomento, concentra políticas públicas que buscam apoiar diretamente artistas, coletivos e agentes culturais em sua produção cotidiana.
