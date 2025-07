Prefeitura de Salvador inicia obras no Palácio da Sé para transferência da sede do governo Foto: Jefferson Peixoto/ Secom PMSA Prefeitura de Salvador deu início às obras de manutenção e... Taktá|Do R7 16/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Jefferson Peixoto/ Secom PMSA Prefeitura de Salvador deu início às obras de manutenção e restauração do Palácio Arquiepiscopal, conhecido como Palácio da Sé, localizado no Centro Histórico da capital. O imóvel será adaptado para receber a nova sede do governo municipal, atualmente instalada no Palácio Thomé de Souza. A intervenção é coordenada pela Secretaria de Manutenção (Seman) e inclui uma série de adequações estruturais e funcionais.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Trump abre investigação contra o Brasil por Pix, pirataria e 25 de Março

Área sob alerta de desmatamento cresce 8,4% na Amazônia em 11 meses, aponta Inpe

Foragido condenado por roubo é preso durante operação policial na Engomadeira