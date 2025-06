Prefeitura entrega mais de 2 mil títulos pelo Casa Legal nesta segunda-feira (9) Foto: Gabriela Encinas / TakTáPrefeito Bruno Reis A Prefeitura de Salvador oficializou nesta segunda-feira (9)... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h37 ) twitter

Prefeito Bruno Reis

A Prefeitura de Salvador oficializou nesta segunda-feira (9) a entrega de 2.265 títulos de propriedade por meio do programa Casa Legal, que atua na regularização fundiária de áreas urbanas da capital. O evento aconteceu no Edifício Civil Tower, no bairro do Costa Azul, com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil), do corregedor-geral de Justiça da Bahia, desembargador Roberto Maynard Frank, além de autoridades e moradores contemplados.

