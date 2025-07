Prefeitura entrega novos ônibus com ar-condicionado e acessibilidade em Salvador Foto: Max Haack/Secom PMSA Prefeitura de Salvador entrega nesta terça-feira (15), às 8h, no final... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Max Haack/Secom PMSA Prefeitura de Salvador entrega nesta terça-feira (15), às 8h, no final de linha de Brotas, cinco novos ônibus para a renovação da frota do transporte público da cidade. A cerimônia contará com a presença do secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Taktá:

Sesab realiza oficina sobre segurança do paciente e anuncia criação de núcleo estadual

Bahia inicia maratona decisiva com três jogos em oito dias e viagem à Colômbia

Turismo na Bahia cresce 8,9% no primeiro trimestre e supera média nacional