Prefeitura firma parceria e impulsiona empregos no setor supermercadista de Salvador Taktá

Foto: Mattheus Miranda/ SefazPrefeitura firma parceria e impulsiona empregos no setor supermercadista de SalvadorA Prefeitura de Salvador avança na geração de emprego e renda com a assinatura de um Termo de Compromisso voltado ao fortalecimento do setor supermercadista. A parceria, firmada entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e a Associação Baiana de Supermercados (Abase), tem como foco principal a qualificação profissional de trabalhadores e a ampliação de oportunidades no varejo da capital.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa!

