Prefeitura realiza ação integrada para desocupação de área sob viaduto na Via Expressa Foto: Divulgação Na manhã desta sexta-feira (2), a Prefeitura de Salvador promoveu uma operação conjunta... Taktá|Do R7 03/05/2025 - 02h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 02h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação Na manhã desta sexta-feira (2), a Prefeitura de Salvador promoveu uma operação conjunta para remover construções irregulares instaladas sob o viaduto da Via Expressa, nas imediações do Mercado Popular de Água de Meninos. A ação teve como foco a desocupação da área, ocupada por pessoas em situação de rua, e o combate ao uso indevido do espaço público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação!

Leia Mais em Taktá:

Maio Amarelo 2025: Salvador intensifica ações para conscientizar condutores

Pipeline volta como etapa decisiva e novidades para temporada 2026 do Mundial de Surfe

Plantão Integrado de Direitos Humanos reforça rede de proteção na Micareta de Feira de Santana