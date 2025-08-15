Prefeitura reforça ações de segurança viária no uso de patinetes elétricos em Salvador Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS A Prefeitura da Capital baiana, juntamente com a Secretaria... Taktá|Do R7 15/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 06h37 ) twitter

A Prefeitura da Capital baiana, juntamente com a Secretaria de Mobilidade (Semob), vem fortalecendo as instruções de segurança viária acerca do uso de patinetes elétricos para locomoção dos soteropolitanos. A iniciativa, em parceria com a empresa Jet, detentora de credenciamento para realizar a operação direcionada ao modal, tem atuado em ações de conscientização e fiscalização da prática.

