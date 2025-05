Prefeitura suspende transporte em rua de Salvador após asfalto ceder com chuvas; saiba onde Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMSA circulação de ônibus na rua Almirante Tamandaré, no bairro... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 07h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 07h24 ) twitter

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMSA circulação de ônibus na rua Almirante Tamandaré, no bairro de Paripe, em Salvador, está suspensa a partir da manhã desta sexta-feira (16), conforme informou a Prefeitura. A interrupção ocorre por conta de danos no asfalto, que cedeu após chuvas intensas dos últimos dias.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os reparos e as rotas alternativas para os usuários do transporte público.

