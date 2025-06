Preguiça-de-coleira morre eletrocutada em transformador na Praia do Forte Foto: Reprodução/Redes sociais Mais uma preguiça-de-coleira, espécie ameaçada de extinção e símbolo da Mata Atlântica... Taktá|Do R7 20/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 20/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Redes sociais Mais uma preguiça-de-coleira, espécie ameaçada de extinção e símbolo da Mata Atlântica e da Floresta do Aruá, foi encontrada morta na região da Praia do Forte. O animal morreu eletrocutado ao entrar em contato com um transformador de energia sem proteção adequada. A informação é do Projeto Conecta-vidas, que atua no combate à violência e na preservação da espécie.

Saiba mais sobre este triste incidente e as implicações para a fauna local consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Polícia prende idoso por estupro de adolescente e agressor reincidente em Paulo Afonso

Catadores garantem renda extra no São João com reciclagem direta e sem atravessadores

Cinema brasileiro celebra seu dia com destaque para produções juninas e regionais