Prêmio da Mega-Sena sobe e pode chegar a R$ 47 milhões
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil. No concurso 2.900 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (12), nenhum apostador levou o prêmio principal. As dezenas sorteadas foram 33, 50, 54, 55, 59 e 60. Cinquenta e três bilhetes acertaram cinco números, garantindo R$ 40.487,59 cada. Outros 2.885 acertaram quatro dezenas e receberão R$ 1.226,03. Com o resultado, o prêmio acumulou e pode chegar a R$ 47 milhões no próximo sorteio. As apostas podem ser registradas até as 19h desta quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
