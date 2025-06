Prêmio recorde! Apostas para Quina de São João começam nesta quinta (19) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil A partir desta quinta-feira (19), começam as apostas exclusivas para a... Taktá|Do R7 19/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil A partir desta quinta-feira (19), começam as apostas exclusivas para a 15ª edição da Quina de São João, concurso especial 6.760 das Loterias Caixa. Com prêmio estimado em R$ 230 milhões, o maior já ofertado na história da modalidade, o sorteio será realizado no dia 28 de junho, sábado, às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e na página oficial das Loterias Caixa no Facebook.

