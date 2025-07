Prepare o lance! Esmeralda de 92,5 kg encontrada na Bahia será leiloada Foto: Divulgação / Bid LeilãoUma esmeralda de 92,5 kg será leiloada com lance inicial de... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h38 ) twitter

Foto: Divulgação / Bid LeilãoUma esmeralda de 92,5 kg será leiloada com lance inicial de R$ 100 milhões. A pedra foi encontrada na Serra da Carnaíba, no semiárido da Bahia, e será colocada à venda no próximo dia 8 de agosto em um leilão online organizado pela empresa Bid Leilão.

