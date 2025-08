Preso acusado de atentado contra diretor de presídio em Eunápolis Foto: Divulgação/ Ascom PCBA Um homem acusado de participar do atentado contra o diretor do... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/ Ascom PCBA Um homem acusado de participar do atentado contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, ocorrido em maio deste ano, foi preso nesta segunda-feira (4) durante operação da Polícia Civil. Na ocasião, o motorista do veículo do diretor ficou gravemente ferido. O suspeito também é apontado como envolvido na fuga de internos da mesma unidade, em dezembro de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.

Leia Mais em Taktá:

Campanha nacional coleta DNA de familiares de pessoas desaparecidas

Mais de 5 milhões de baianos terão desconto na conta de luz em agosto

Major da PM é exonerado após facilitar entrada de celulares em presídio