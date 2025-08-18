Preso engole 18 porções de maconha e é flagrado em scanner corporal
Foto: Reprodução.Um interno foi flagrado ao tentar entrar com 18 invólucros de maconha no Conjunto Penal de Brumado, no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu na última sexta-feira (15), mas só foi divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) na noite de domingo (17). A droga foi detectada após o custodiado passar por um BodyScan, equipamento de scanner corporal que apontou alterações na região intestinal. Questionado pelos policiais penais, ele confessou ter engolido os invólucros e relatou que adquiriu a substância ainda no presídio de Guanambi, também na região.
