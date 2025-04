Preta Gil é internada para tratamento contra o câncer Foto: Reprodução/Redes SociaisNesta quarta-feira (2), a cantora Preta Gil foi internada num hospital não divulgado... Taktá|Do R7 02/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Redes SociaisNesta quarta-feira (2), a cantora Preta Gil foi internada num hospital não divulgado do Rio de Janeiro para fazer exames e tomar medicações. Preta Gil faz tratamento contra o câncer desde 2024, quando a doença voltou depois de ter sido diagnosticada com câncer no intestino e ter feito cirurgia pra remover o tumor e o útero.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a saúde da cantora!

Leia Mais em Taktá:

Taxista terá que devolver R$ 3 mil após golpe em turista estrangeiro no Carnaval de Salvador

Câmara Municipal de Salvador realiza sua primeira votação nesta quarta-feira

Linha direta entre Salvador e Buenos Aires é lançada em cerimônia no Aeroporto de Salvador