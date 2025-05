Preta Gil inicia nova etapa do tratamento contra o câncer nos Estados Unidos ReproduçãoPreta Gil vai iniciar uma nova fase do tratamento contra o câncer nos Estados Unidos.... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 20h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h28 ) twitter

ReproduçãoPreta Gil vai iniciar uma nova fase do tratamento contra o câncer nos Estados Unidos. A artista, de 49 anos, viaja na próxima semana em busca de alternativas terapêuticas que não estão disponíveis no Brasil. Após passar dois dias internada em um hospital de São Paulo para a realização de exames, Preta já recebeu alta médica. Nas redes sociais, afirmou que está se preparando emocionalmente e fisicamente para a etapa internacional do tratamento. “Sigo aqui me fortalecendo pra semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos”, escreveu. A cantora enfrenta a doença desde 2023 e, em declarações anteriores, afirmou que os recursos terapêuticos disponíveis no país já haviam se esgotado, motivo pelo qual decidiu buscar tratamento no exterior.

