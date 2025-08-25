Logo R7.com
Previsão indica semana com chuva e sol em Salvador

Taktá|Do R7

Foto: Taktá.A semana será marcada pela alternância entre sol e pancadas de chuva em Salvador, segundo a Defesa Civil (Codesal). Nesta segunda-feira (25), a probabilidade de chuva chega a 70%, acompanhada de ventos fortes de até 31 km/h.

