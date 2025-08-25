Previsão indica semana com chuva e sol em Salvador
Foto: Taktá.A semana será marcada pela alternância entre sol e pancadas de chuva em Salvador,...
Foto: Taktá.A semana será marcada pela alternância entre sol e pancadas de chuva em Salvador, segundo a Defesa Civil (Codesal). Nesta segunda-feira (25), a probabilidade de chuva chega a 70%, acompanhada de ventos fortes de até 31 km/h.
Foto: Taktá.A semana será marcada pela alternância entre sol e pancadas de chuva em Salvador, segundo a Defesa Civil (Codesal). Nesta segunda-feira (25), a probabilidade de chuva chega a 70%, acompanhada de ventos fortes de até 31 km/h.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as previsões do tempo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as previsões do tempo!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: