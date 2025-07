Previsão indica variação de chuvas até domingo em Salvador Foto: Thiago Conceição / TakTáO tempo neste final de semana deve ser de instabilidade, com... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h58 ) twitter

Foto: Thiago Conceição / TakTáO tempo neste final de semana deve ser de instabilidade, com possibilidade de chuvas leves a moderadas na capital baiana.Entre esta sexta-feira (25) e o domingo (27), Salvador deve registrar mudanças no tempo, com momentos de céu claro a parcialmente nublado.

