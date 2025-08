PRF apreende sete fuzis que seriam entregues a facção em Porto Seguro ReproduçãoSete fuzis calibre 5,56mm e 12 carregadores foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h38 ) twitter

Taktá

ReproduçãoSete fuzis calibre 5,56mm e 12 carregadores foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (4), durante abordagem a um carro na BR-116, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O armamento estava escondido dentro do painel do veículo, que seguia em direção a Porto Seguro, no sul da Bahia. A apreensão ocorreu no quilômetro 71 da rodovia, após os agentes suspeitarem do comportamento nervoso do motorista e realizarem uma vistoria minuciosa.

Saiba mais sobre essa apreensão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

