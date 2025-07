PRF resgata 14 aves silvestres em ônibus fiscalizado na BR-116 Foto: Divulgação/PRFDurante fiscalização a um ônibus interestadual na BR-116, em Jequié, no sudoeste da Bahia,... Taktá|Do R7 23/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h58 ) twitter

Foto: Divulgação/PRFDurante fiscalização a um ônibus interestadual na BR-116, em Jequié, no sudoeste da Bahia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 14 aves silvestres na manhã desta quarta-feira (23). A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT). O veículo seguia do Rio de Janeiro (RJ) para Guarabira (PB) e transportava passageiros e encomendas. Ao inspecionar o compartimento de cargas, os policiais localizaram gaiolas vazias, o que levou a uma busca mais detalhada dentro do ônibus. Em compartimentos ocultos, foram encontradas três gaiolas com 14 pássaros — entre eles, seis coleiros, sete papa-capins e um trinca-ferro. Duas das aves já estavam mortas.

