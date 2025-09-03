Logo R7.com
PRF resgata 60 aves silvestres e apreende ‘rebites’ em caminhão na Bahia

Foto: Divulgação / PRF.A Polícia Rodoviária Federal resgatou 60 aves silvestres durante uma fiscalização em...

Foto: Divulgação / PRF.A Polícia Rodoviária Federal resgatou 60 aves silvestres durante uma fiscalização em Milagres, no centro-sul da Bahia, na tarde de terça-feira, 2. A abordagem aconteceu no km 544 da BR-116 e também resultou na apreensão de comprimidos de “rebites”. Na cabine do caminhão de transporte de encomendas, os agentes encontraram 14 pássaros-pretos, 25 trinca-ferros e 21 canários-da-terra, todos mantidos em condições inadequadas. Também foi localizada uma cartela com 13 comprimidos da substância, proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde a Portaria 344/1998.

