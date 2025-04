Primeira meia-maratona oficial de Salvador reúne cerca de 5 mil atletas; saiba como se inscrever Foto: Reprodução/Redes sociais @maratonasalvadorSalvador sediará no próximo dia 27 de abril a primeira edição da... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 06h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 06h25 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociais @maratonasalvadorSalvador sediará no próximo dia 27 de abril a primeira edição da 21K Salvador, meia-maratona oficial da capital baiana, que reunirá cerca de 5 mil corredores. A prova inédita já está atraindo atletas de várias regiões do país e também do exterior, incluindo o queniano Edward Wambua, um dos destaques do pelotão de elite.

