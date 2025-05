Primeira votação do conclave termina sem definição de novo papa Vatican MediaA primeira rodada de votação do conclave que definirá o sucessor do papa Francisco... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Vatican MediaA primeira rodada de votação do conclave que definirá o sucessor do papa Francisco terminou sem consenso nesta quarta-feira (7). A fumaça preta que saiu pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, às 16h (horário de Brasília), confirmou que nenhum cardeal alcançou os dois terços necessários, 89 votos, para ser eleito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as atualizações sobre o conclave!

Leia Mais em Taktá:

Cardeais de vestimentas pretas chamam atenção no início do conclave no Vaticano, entenda

Nova concessão das BR 324 e 116 prevê aumento no número de pedágios e no valor das tarifas

Dia D de vacinação contra a gripe na Bahia incentiva população a se imunizar